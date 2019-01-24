Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Ibrahim Chaibou

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Ibrahim Chaibou, einen ehemaligen internationalen Schiedsrichter, der Annahme von Bestechungsgeldern und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement schuldig gesprochen.

Gegen Ibrahim Chaibou wurde folglich eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) verhängt. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von USD 200 000 ausgesprochen.