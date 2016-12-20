Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Amos Adamu

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer gegen Amos Adamu, den ehemaligen Präsidenten der westafrikanischen Fussballunion und früheres Mitglied des CAF- und des FIFA-Exekutivkomitees, ein formelles Verfahren eröffnet.

Die Untersuchung gegen Amos Adamu, die von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet wurde, wurde am 9. März 2015 eingeleitet. Der Schlussbericht wurde am 2. Dezember 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen. In ihrem Schlussbericht beantragt die Untersuchungskammer eine zweijährige Sperre für alle Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) und eine Geldstrafe von CHF 20 000 wegen Verletzung von Art. 13, 15 und 19 des FIFA-Ethikreglements (FCE).

Die rechtsprechende Kammer unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat den Bericht sorgfältig geprüft und daraufhin beschlossen, gegen Amos Adamu ein formelles Verfahren zu eröffnen.