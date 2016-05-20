Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Wolfgang Niersbach

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vizevorsitz von Alan Sullivan hat gegen Wolfgang Niersbach, den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) und Vizepräsidenten des lokalen Organisationskomitees für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ (LOC) sowie amtierendes Mitglied des FIFA-Rats und des UEFA-Exekutivkomitees, auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer ein formelles Verfahren eröffnet.

Die Untersuchung gegen Wolfgang Niersbach, die von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet wurde, wurde am 22. März 2016 eröffnet. Der Schlussbericht wurde am 22. April 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen. In ihrem Schlussbericht beantragt die Untersuchungskammer eine zweijährige Sperre für alle Fussballtätigkeiten und eine Geldstrafe von CHF 30.000 wegen Verletzung von Art. 13, 15, 18 und 19 des FIFA-Ethikreglements.

Unter der Leitung des Vizevorsitzenden Alan Sullivan prüfte die rechtsprechende Kammer den Bericht der Untersuchungskammer eingehend und beschloss, gegen Wolfgang Niersbach ein formelles Verfahren einzuleiten.

Im Laufe des rechtsprechenden Verfahrens hat Wolfgang Niersbach die Möglichkeit, zum Schlussbericht der Untersuchungskammer eine Stellungnahme samt Beweismitteln einzureichen (Art. 70 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements) und eine Verhandlung zu beantragen (Art. 74 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements).