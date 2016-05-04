Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Jeffrey Webb

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer ein formelles Verfahren gegen Jeffrey Webb eröffnet.

Die rechtsprechende Kammer hat den Bericht der Untersuchungskammer unter dem Vorsitz von Dr. Cornel Borbély eingehend studiert und beschlossen, ein formelles rechtsprechendes Verfahren gegen Jeffrey Webb, ehemals Präsident der CONCACAF, Vizepräsident der FIFA, Mitglied des Exekutivkomitees der karibischen Fussballunion und Präsident des Fussballverbands der Cayman-Inseln, zu eröffnen. Im Schlussbericht, der am 26. April 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen wurde, wird eine lebenslange Sperre für alle Fussballtätigkeiten wegen Verstößen gegen Art. 13, 15, 18, 19 und 21 des FIFA-Ethikreglements beantragt.

Am 23. November 2015 erklärte sich Jeffrey Webb vor dem U.S.-Bezirksgericht Eastern District von New York in einem Fall der Verabredung zum organisierten Verbrechen, in drei Fällen der Verabredung zum elektronischen Datenbetrug und in drei Fällen der Verabredung zur Geldwäsche für schuldig.

Im Laufe des rechtsprechenden Verfahrens hat Jeffrey Webb die Möglichkeit, zum Schlussbericht der Untersuchungskammer eine Stellungnahme samt Beweismitteln einzureichen (Art. 70 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements) und eine Verhandlung zu beantragen (Art. 74 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements).