Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Luis Bedoya und Sergio Jadue

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat heute auf der Grundlage der Schlussberichte der Untersuchungskammer ein formelles Verfahren gegen Luis Bedoya, ehemaliges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, ehemaliger CONMEBOL-Vizepräsident und ehemaliger Präsident des kolumbianischen Fussballverbands, und Sergio Jadue, ehemaliger CONMEBOL-Vizepräsident und ehemaliger Präsident des chilenischen Fussballverbands, eröffnet.

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer hat die beiden Berichte sorgfältig geprüft und daraufhin beschlossen, gegen die beiden Offiziellen ein formelles Verfahren zu eröffnen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und im Sinne der Unschuldsvermutung gibt die rechtsprechende Kammer zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt.