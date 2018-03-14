Provisorische Sperre des Fussballfunktionärs Marco Polo del Nero von der unabhängigen Ethikkommission um 45 Tage verlängert 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission hatte Marco Polo del Nero, den Präsidenten des brasilianischen Fussballverbands (CBF), am 15. Dezember 2017 vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Heute hat der Vorsitzende die provisorische Sperre um 45 Tage verlängert. Marco Polo del Nero ist in dieser Zeit weiterhin für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Verlängerung der Sperre beginnt am 15. März 2018.