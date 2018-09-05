Die Weltbesten in Aktion

Mittwoch 05 September 2018, 13:36
Provisorische Sperre des Fussballfunktionärs Kwesi Nyantakyi von der unabhängigen Ethikkommission um 45 Tage verlängert

Am 8. Juni 2018 hat der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission den Präsidenten des ghanaischen Fussballverbands, Kwesi Nyantakyi, vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Heute hat der Vorsitzende die provisorische Sperre um 45 Tage verlängert. Kwesi Nyantakyi bleibt in dieser Zeit für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Verlängerung der Sperre beginnt am 6. September 2018.

Der Entscheid erfolgte gemäß Art. 85 Abs. 1 des FIFA-Ethikreglements auf Antrag der Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, die gegen Kwesi Nyantakyi ein offizielles Untersuchungsverfahren eingeleitet hatte.

