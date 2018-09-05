Provisorische Sperre des Fussballfunktionärs Kwesi Nyantakyi von der unabhängigen Ethikkommission um 45 Tage verlängert

Am 8. Juni 2018 hat der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission den Präsidenten des ghanaischen Fussballverbands, Kwesi Nyantakyi, vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Heute hat der Vorsitzende die provisorische Sperre um 45 Tage verlängert. Kwesi Nyantakyi bleibt in dieser Zeit für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Verlängerung der Sperre beginnt am 6. September 2018.