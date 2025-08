Positive Reaktion der FIFA auf Zusicherungen bezüglich Entschädigungsmechanismen für Arbeitnehmer

Künftig Zahlung ähnlicher Beträge zur Entschädigung von Arbeitnehmern durch den Fonds bei in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingereichten Fällen

Auszahlung von USD 350 Millionen an Arbeitnehmer durch 2018 eingerichteten Fonds

Bei Gesprächen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino erläuterte der katarische Arbeitsminister Ali bin Samikh Al Marri den bestehenden Rechts- und Gesetzesrahmen, der einen Hilfs- und Versicherungsfonds für Arbeitnehmer umfasst. Aus diesem Fonds, der seit 2018 besteht, wurden mehr als USD 350 Millionen an Entschädigungen für Arbeitnehmer bereitgestellt, bei denen es hauptsächlich um verspätete oder nicht gezahlte Löhne ging.

"Die FIFA begrüsst die Zusicherungen der katarischen Behörden in Bezug auf die Behandlung von arbeitsrechtlichen Fragen, die derzeit im Staat Katar bestehen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Ich schätze die Garantien des Ministers, dass dieser Entschädigungsmechanismus auch in Zukunft mit denselben Mitteln ausgestattet ist, die den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, Fälle zu melden, die unter den Rahmen des Gesetzes fallen."

"Ich begrüsse aber auch die Bestätigung des Ministers in seiner jüngsten Sitzung im Europäischen Parlament, dass alle Arbeitnehmer oder ihre Familien, die nicht erhalten haben, was ihnen gesetzlich zusteht, aufgefordert sind, sich an die zuständigen Behörden zu wenden, um eine angemessene Entschädigung zu erhalten", fügte der FIFA-Präsident hinzu.