Pressemitteilung

Mittwoch 21 November 2018, 13:48
Organisation

Mitteilung der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission

Angesichts der Untersuchung, die die malaysische Korruptionsbekämpfungskommission gegen Sundra Rajoo, den Direktor des internationalen asiatischen Schiedszentrums in Kuala Lumpur und einen der Vizevorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission eingeleitet hat, hat Vassilios Skouris als Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer Sundra Rajoo mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Tätigkeiten der rechtsprechenden Kammer ausgeschlossen. Die genannte Maßnahme gilt bis zum Abschluss der Untersuchung.

