Lancierung des „Unity Beat“ 100 Tage vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

"Wenn an einem der neun einladenden Spielorte der ,Unity Beat‘ ertönt, wissen die Fans aus aller Welt, dass es Zeit ist, mitzumachen und für eine wahrlich unvergessliche Stimmung zu sorgen. Von den Strassen bis in die Stadien dient der ,Unity Beat‘ als Appell an alle Fans, zusammenzukommen und an das zu denken, was sie eint: an den Fussball."