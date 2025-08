Konstruktive Gespräche mit PFA und FIFPRO zum Schutz von Spielern

Die FIFA führte heute Donnerstag, 20. Januar 2022, mit Profis der Premier League und der Women`s Super League konstruktive Gespräche. Von der FIFA waren bei den Gesprächen in Manchester (England) FIFA-Präsident Gianni Infantino und Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, zugegen. Die zweifache Weltmeisterin Jill Ellis war online zugeschaltet. Dem Treffen waren in den letzten Monaten mehrere Gespräche mit Spielern und Spielervertretern über den internationalen Spielkalender vorausgegangen.

"Die FIFA hört allen zu", betonte Gianni Infantino. "Wir freuen uns, mit den Spielern einen offenen Dialog zu führen und zu hören, was sie bewegt. Es war eine interessante Diskussion. Die FIFA konnte dabei darlegen, wie sie die Spieler und das Niveau des internationalen Fussballs schützen will. Wir haben die geschätzten Meinungen zur Kenntnis genommen und sind überzeugt, dass weitere konstruktive Gespräche folgen werden. Wir wollten von Anfang an ein offenes Forum, in dem sich alle zu Wort melden können. Spieler rund um die Welt müssen in die laufenden Gespräche über die Zukunft des Fussballs einbezogen werden. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wir danken der PFA und der FIFPRO dafür, dass sie die Verbindung zu Spielern aus dem englischen Fussball hergestellt haben. Wir freuen uns auf die weltweite Fortsetzung des Dialogs."