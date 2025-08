Jill Ellis leitet das Technische Beratungsgremium der FIFA zur Zukunft des Frauenfussballs

Die FIFA hat Jill Ellis mit der Leitung des Technischen Beratungsgremiums zur Zukunft des Frauenfussballs beauftragt. In dem Gremium wird eine Gruppe von Vordenkern zusammengebracht, um über die Zukunft des Frauenfussballs zu diskutieren. Die Trainerin, die zwei Mal die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft gewann, wird mit Interessenvertretern aller Plattformen zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zur Verbesserung des aktuellen Spielkalenders und zur Förderung der globalen Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen und zu erkunden. "Es ist eine aufregende Zeit für den Frauenfussball, der immer mehr an Stärke gewinnt, aber es ist wichtig, dass wir nicht stehen bleiben", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Jills Erfahrung und ihr Fachwissen in Kombination mit ihrer zukunftsorientierten Denkweise machen sie zur perfekten Kandidatin, um den Weg in die Zukunft zu erkunden und zu leiten und sicherzustellen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt."