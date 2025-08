IFAB-Beratungsgremien empfehlen, in den Spielregeln dauerhaft mehr Auswechslungen zuzulassen

Angesichts der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fussball bewilligte der IFAB-Vorstand im Mai 2021 eine weitere Verlängerung der im Mai 2020 beschlossenen vorübergehenden Änderung, die allen bis zum 31. Dezember 2022 endenden nationalen Wettbewerben die Möglichkeit bietet, bis zu fünf Auswechslungen pro Team und Spiel zuzulassen. Nach Eingang einer Reihe von Anträgen von Konföderationen, Verbänden, Ligen und anderen wichtigen Interessengruppen zur dauerhaften Aufnahme dieser Option in die Spielregeln (Ausgabe 2022/23) haben die FAP/TAP heute empfohlen, den Wettbewerben die Möglichkeit zu geben, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bedürfnisse selbst über eine Erhöhung der Anzahl Auswechslungen zu entscheiden, und am bestehenden Kontingent von Auswechselgelegenheiten (drei plus Halbzeit) festzuhalten. Ebenfalls Thema war eine Präzisierung in der nächsten Ausgabe der Spielregeln, wonach ein Torhüter vor einem Strafstoß (oder Elfmeter) auf der Torlinie stehen muss, aber nicht bestraft wird, wenn sich ein Fuß hinter der Torlinie befindet, wenn der Strafstoss (oder Elfmeter) ausgeführt wird.