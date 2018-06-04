Fussballfunktionär Osiris Guzmán von der unabhängigen Ethikkommission für 90 Tage für alle Fussballtätigkeiten gesperrt 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission hat Osiris Guzmán, den Präsidenten des Fussballverbands der Dominikanischen Republik (FEDOFUTBOL), vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Die Dauer der Sperre kann um maximal 45 Tage verlängert werden. In dieser Zeit ist Osiris Guzmán für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.