FIFA diversifiziert Gamingrechte und lanciert zusätzlich zur EA-SPORTS-Serie neue nicht simulationsbezogene Fussballspiele

Verlängerung der Lizenz mit EA SPORTS ausschliesslich für die Kategorie Fussballsimulation und Lancierung von FIFA 23 noch in diesem Jahr

Einige nicht auf Simulation beruhende Spiele sind bereits in Produktion und werden im dritten Quartal dieses Jahres lanciert. Das erste lässt Fans rund um den Globus ins grösste Fussballspektakel auf Erden – die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ – eintauchen und bietet damit ein völlig neues interaktives Erlebnis.

Im weiteren Verlauf des Jahres folgen weitere Spiele und virtuelle Erlebnisse rund um die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, während mit Verlagen weitere Projekte im Vorfeld der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr in Planung sind.

"Ich kann Ihnen versichern, dass das einzige authentische, echte Spiel, das den Namen FIFA trägt, das beste sein wird, das für Gamer und Fußballfans erhältlich ist. Der Name FIFA ist der einzige globale, originale Titel. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 und FIFA 26 und so weiter - die Konstante ist der Name FIFA und er wird für immer bleiben und DER BESTE bleiben."