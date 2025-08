FIFA begrüßt Resolution der UNO-Generalversammlung zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Aufruf an Behörden, nachhaltiges Friedensvermächtnis in der Region zu schaffen

Die FIFA begrüßt die Resolution der 76. UNO-Generalversammlung (Dokument A/76/L.48), in der die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ als erste solche Veranstaltung im Nahen Osten anerkannt wird und die zuständigen Behörden dazu aufgerufen werden, ein nachhaltiges Vermächtnis für den Frieden und die Entwicklung der Region zu schaffen. Die von der UNO-Generalversammlung am 8. April verabschiedete Resolution folgt dem Ruf von Gianni Infantino nach Führung, Frieden und Entwicklung bei dessen Ansprache vor dem 72. FIFA-Kongress eine Woche zuvor in Doha

"Ich rufe alle Politiker, die auf dieser Welt etwas zu sagen haben und wichtige politische Ämter bekleiden, dazu auf, Kriege und Konflikte zu stoppen", sagte der FIFA-Präsident in seiner Ansprache an die 211 FIFA-Mitgliedsverbände. Die Resolution würdigte ebenfalls die wichtige Rolle des Sports und dank seiner weltweiten Popularität insbesondere des Fussballs bei der Förderung des Friedens, der Entwicklung, der Menschenrechte, der Gleichberechtigung sowie von Frauen und Mädchen. "In diesen schwierigen von Konflikten und Spaltungen geprägten Zeiten macht die Verabschiedung dieser Resolution durch die UNO-Generalversammlung eindrucksvoll deutlich, wie wichtig der Fussball für gegenseitiges Verständnis, Toleranz, Inklusion und Frieden ist. Sie ist ein weiterer Beleg für die Anerkennung der neuen FIFA und von deren gesellschaftlicher Bedeutung rund um die Welt", erklärte der FIFA-Präsident. Des Weiteren begrüßte sie die Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation und dem Staat Katar für eine gesunde FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ als Vermächtnis für den Sport und die Gesundheit. Gemeinsam wollen die Partner für ein gesundes und sicheres Turnier sorgen – auch in Bezug auf die COVID-19-Pandemie –, einen gesunden Lebenswandel fördern und eine Blaupause für den Gesundheitsschutz bei Großveranstaltungen erarbeiten.