Dreimonatige Sperre gegen Fussballoffiziellen

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat den Vergleich genehmigt, der zwischen dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer und Lee Harmon (Präsident des Fussballverbands der Cook-Inseln, Vizepräsident der ozeanischen Fussballkonföderation und Mitglied des FIFA-Rats) abgeschlossen wurde.

Am 26. Juli 2018 war gegen Lee Harmon wegen des Weiterverkaufs von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ ein Verfahren eröffnet worden.

Gemäß Art. 67 Abs. 1 des FIFA-Ethikreglements vereinbarten die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen folgende Sanktionen:

eine Geldstrafe von CHF 20 000

eine Sperre von drei Monaten für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten