Vollversammlung der FIFA-Rechtsorgane vor der FIFA Fussball- Weltmeisterschaft 2026™

Plenarsitzung der FIFA-Rechtsorgane in Miami

Kinder- und Erwachsenenschutz sowie Diskriminierungsbekämpfung im Mittelpunkt

Mehr Einheitlichkeit und Glaubwürdigkeit bei der Entscheidungsfindung

Die FIFA-Rechtsorgane hielten diese Woche in Miami eine Vollversammlung ab, um den strategischen Dialog und Wissensaustausch vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu fördern.

Die Teilnehmenden nahmen dabei an von Experten geleiteten Diskussionen teil, erörterten einige der drängendsten Probleme des Fussballs und stärkten so das Fundament der Institution. Themen waren u. a. die jüngste Rechtsprechung in Disziplinar- und Ethikfällen, die Durchsetzung von FIFA-Entscheiden, Standards im Kinder- und Erwachsenenschutz, opferzentrierte und traumainformierte Untersuchungen sowie wirksame Massnahmen gegen Diskriminierung und rassistische Beleidigungen im Fussball.

Dank Beiträgen von Führungskräften der FIFA, Vertretern der Konföderationen und externen Experten bot die Veranstaltung eine wertvolle Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Abläufe abzustimmen und in der Entscheidungsfindung des Fussballs weltweit für mehr Einheitlichkeit zu sorgen.

Die Gespräche zeigten zudem, wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Rechtsverfahren der FIFA zu wahren und zu gewährleisten, dass Entscheide weiterhin den höchsten Standards in Bezug auf Fairness, Integrität und Rechenschaftspflicht entsprechen.