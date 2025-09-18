Veröffentlichung des FIFA-Rechtshandbuchs 2025

Publikation mit neusten Reglementen, Rechtsleitfäden, statutarischen Dokumenten und Zirkularen

Wertvolle Ressource für die gesamte Fussballgemeinschaft

Das vollständige Handbuch ist auf legal.fifa.com verfügbar

Die FIFA hat heute die Ausgabe 2025 ihres Rechtshandbuchs veröffentlicht, das wiederum einen umfassenden Überblick über die neusten Reglemente, Rechtsleitfäden, statutarischen Dokumente und Zirkulare des Weltfussballverbands gibt und der internationalen Fussballgemeinschaft damit wertvolle Unterstützung leistet.

Die Ausgabe 2025 enthält die neusten Änderungen und Ergänzungen der wichtigsten FIFA-Regeln und -Vorschriften, darunter die aktuellen Fassungen des FIFA-Governance-Reglements, des FIFA-Disziplinarreglements, des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern und des Reglements der FIFA-Abrechnungsstelle.