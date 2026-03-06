FIFA und die sechs Konföderationen bekräftigen vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gemeinsame Dopingbekämpfung und überarbeitete globale Regelungen

Tagung der FIFA und der sechs Konföderationen in Miami zur Stärkung der weltweiten Koordination der Dopingbekämpfung im Fussball

Vorbereitungen für den Welt-Anti-Doping-Kodex 2027 sowie die Aufrechterhaltung der globalen Einhaltung als Hauptthemen

Betriebspläne zur Dopingbekämpfung sowie Kontrollverteilungspläne für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ von der FIFA präsentiert

Während zwei Tagen erörterten Leiter und Rechtsdirektoren der Anti-Doping-Stellen aller sechs Konföderationen zusammen mit der FIFA in deren Niederlassung in Miami (USA) eine stärkere Zusammenarbeit sowie die Vorbereitungen für den bevorstehenden Zyklus des internationalen Fussballs sowie des Welt-Anti-Doping-Kodex 2027.

Die FIFA schlug dabei die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Dopingbekämpfung im Fussball vor, der Vertreter der FIFA sowie aller sechs Konföderationen angehören sollen. Als Fachgremium würde diese Gruppe den Wissensaustausch, Risikobeurteilungen, eine koordinierte Programmentwicklung und so die Dopingbekämpfung im internationalen Fussball unterstützen.

Bei der Tagung in Miami informierten die Konföderationen über ihre regionalen Massnahmen und Pläne gegen Doping, während in offenen Diskussionen regionale Herausforderungen, Bildungsinitiativen und Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit im Fussball erörtert wurden.

Im Zentrum standen eine noch gezieltere weltweite Dopingbekämpfung im Fussball sowie eine Stärkung der gemeinsamen Massnahmen des Fussballs bei seinen globalen Massnahmen, Aktivitäten und Interessen im Kampf gegen Doping. Die FIFA und die Konföderationen bekräftigten ihr gemeinsames Engagement für den Schutz der Integrität des Fussballs durch eine stärkere Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und vor allem durch koordiniertes Handeln.

Intensiv debattiert wurden die Betriebsplanung und die Testziele der FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die vor und während des wegweisenden Turniers in Kanada, Mexiko und den USA strenge Dopingkontrollen gewährleisten sollen.

Ein weiteres Thema waren der Welt-Anti-Doping-Kodex und die internationalen Standards 2027, einschliesslich wichtiger Änderungen und Umsetzungsfristen. Die Tagung bot die Möglichkeit, Ansätze zur Erreichung und Aufrechterhaltung der Einhaltung des Kodex abzustimmen und sich gleichzeitig auf die regulatorischen Änderungen vorzubereiten, die die Programme zur weltweiten Dopingbekämpfung im Fussball in den kommenden Jahren prägen werden.