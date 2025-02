Wintertransferfenster 2025 mit mehreren Rekorden im Männer- und Frauenfussball

5863 Transfers (plus 19,1 %) und Ausgaben von USD 2,35 Milliarden (plus 57,9 %) für Transferentschädigungen im Männerprofifussball – neue Höchstwerte für das Wintertransferfenster

Gemäss der Übersicht, die von der in Miami ansässigen Rechts- und Compliance-Division der FIFA erstellt wurde, wurden im Männerprofifussball im Januar 2025 insgesamt 5863 internationale Transfers verzeichnet – so viele wie nie zuvor in einem Wintertransferfenster und fast 20% mehr als in der Vergleichsperiode im Vorjahr.