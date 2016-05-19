FIFA-Klublizenzierungsseminar in Äthiopien

Vertreter von Klubs und Verbänden aus Ost-, West- und Nordafrika treffen sich diese Woche in Addis Abeba (Äthiopien) zu einem Klublizenzierungsseminar, das die FIFA zusammen mit der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) organisiert.

Das Seminar, das am 19. und 20. Mai am Sitz der Afrikanischen Union durchgeführt wird, ist das letzte einer Reihe, mit der die FIFA zusammen mit den Konföderationen ein globales Lizenzierungssystem umsetzen und die Vereine in allen Schlüsselbereichen wie Technik, Geschäftsführung und Good Governance professionalisieren will.

Beim Seminar können hochrangige Vertreter aus Ägypten, Äthiopien, Gambia, Ghana, Kenia, Liberia, Libyen, Nigeria, Somalia, Südsudan, Sudan und Tansania Erfahrungen und Modelle zur Professionalisierung des Klubfussballs in der CAF austauschen.

"Diese wichtige Initiative liefert allen teilnehmenden Mitgliedsverbänden sowie den anwesenden Kubs, Ligen und Spielern wichtige Instrumente für die Umsetzung der Klublizenzierung", sagte Salihu Abubakar, Geschäftsführer der nigerianischen Profifussballliga.

"Nigeria mit seiner Profifussballliga war zum Glück eines der ersten Länder der CAF, das das System eingeführt hat. Die positive Entwicklung der Klubs auf und neben dem Platz ist bereits zu sehen. Wir wollen, dass unsere Ligen und Klubs in Afrika professioneller werden. Das Klublizenzierungssystem ist das Instrument, das wir dafür benötigen."

Zusammen mit vielen verschiedenen Fussballakteuren ist die FIFA bestrebt, die Qualität und Erfahrung im afrikanischen Klubfussball zu verbessern. Am Seminar nehmen deshalb auch Vertreter der CAF, der Mitglieder nationaler Ligen Afrikas und von Vereinen sowie Klubfussballexperten aus Asien, Europa und Amerika teil.

"Die CAF hat das Klublizenzierungssystem bereits übernommen. 61 afrikanische Klubs aus 26 Mitgliedsverbänden sind derzeit in Afrika lizenziert", erklärte James Johnson, Leiter der FIFA-Profifussballabteilung.

"Mit diesen Seminaren wollen wir unsere Klublizenzierungsinitiativen ausdehnen, Musterlösungen aufzeigen und so die Standards im Profifussball und das Niveau des Fussballs auf dem afrikanischen Kontinent verbessern. Dieses Bestreben ist Kern der FIFA-Mission."