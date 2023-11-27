Die FIFA arbeitet in den Austragungsländern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Anti-Doping-Organisationen zusammen

Partnerschaft mit den nationalen Anti-Doping-Organisationen in allen drei Austragungsländern

Erweitertes Testprogramm vor und während des Turniers geplant

Dopingkontrollen ausserhalb des Wettbewerbs durch nationale Anti-Doping-Organisationen in den betreffenden Ländern

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der US-amerikanischen Anti-Doping-Agentur (USADA) bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im letzten Jahr gehen die beiden Organisationen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wiederum eine Partnerschaft ein.

Darüber hinaus hat die FIFA Partnerschaften mit Sport Integrity Canada und der mexikanischen Anti-Doping-Kommission (MEX-NADO) vereinbart, um gemeinsam einen fairen Wettkampf in den drei Austragungsländern Kanada, Mexiko und USA zu fördern.

Für die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, bei der vom 11. Juni bis zum 19. Juli 48 Teams um den Titel kämpfen, ist dank globaler Zusammenarbeit eines der grössten Anti-Doping-Programme der Fussballgeschichte geplant.

Im Rahmen der Partnerschaft wird jede nationale Anti-Doping-Organisation (NADO) im Vorfeld des Turniers unter der Aufsicht und Leitung der FIFA Dopingkontrollen ausserhalb des Wettbewerbs durchführen. Während des Turniers wird jede NADO Dopingkontrolleure zur Verfügung stellen, die die Dopingkontrolleure der FIFA sowohl bei Kontrollen ausserhalb des Wettbewerbs als auch bei den Dopingkontrollen an den Spieltagen an allen Spielorten unterstützen.

„Internationale Grossveranstaltungen erfordern starke Partnerschaften“, sagte Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA. „Mit der Zusammenarbeit mit der USADA, Sport Integrity Canada und der mexikanischen Anti-Doping-Kommission stärken wir den weltweiten Kampf gegen Doping und unterstreichen das Engagement der FIFA für einen fairen und sauberen Wettkampf.“

Die Partnerschaften gewährleisten seitens aller beteiligten Organisationen eine einheitliche, hochwertige Probenahme und Koordination in allen drei Austragungsländern gemäss FIFA-Anti-Doping-Reglement, Welt-Anti-Doping-Kodex und allen anwendbaren internationalen Standards.

Jeremy Luke, Geschäftsführer von Sport Integrity Canada, betonte: „Wir freuen uns sehr, mit der FIFA zusammenzuarbeiten und die Dopingkontrollen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Kanada zu unterstützen. Der Schutz der Integrität des Sports erfordert gemeinsame Anstrengungen. Gerne leisten wir unseren Beitrag, damit die grösste Bühne des Sports in unserem Land sauber bleibt.“

Juan Manuel Herrera Navarro, Geschäftsführer der MEX-NADO, sagte: „Die Unterstützung der Dopingbekämpfung der FIFA in Mexiko ist eine besondere Verantwortung. Wir freuen uns sehr, zum Schutz der Fairness des Turniers beizutragen, damit die WM in unserem Land neben Magie auch für einen integren Wettkampf steht.“

Mit den Partnerschaften mitten in einer Phase, in der in Nordamerika mehr Sportveranstaltungen denn je stattfinden, bekräftigt die FIFA ihren Willen, Spieler zu schützen und die Integrität des Wettkampfs auf der grössten Bühne des Weltfussballs zu bewahren.

„Eine solche internationale Partnerschaft zwischen gleichgesinnten Organisationen ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass saubere Spieler auf einer globalen Bühne wie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 die gleichen Wettkampfbedingungen haben“, betonte USADA-Geschäftsführer Travis T. Tygart. „Da das Turnier die weltbesten Spieler in die USA bringt, ist es eine grosse Ehre, an einem fundierten, transparenten Anti-Doping-Programm mitzuwirken, dem Spieler und Fans vertrauen können.“