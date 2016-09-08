Fadiga eröffnet FIFA/CAF-Lizenzierungsseminar für Klubs in Kamerun

Vertreter aus 14 westafrikanischen Staaten sowie von Klubs und anderen Anspruchsgruppen haben an einem Lizenzierungsseminar für Mitgliedsverbände im CAF-Kompetenzzentrum in Kamerun teilgenommen.

Das von der FIFA in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Fussballkonföderation CAF organisierte zweitägige Seminar wurde vom ehemaligen senegalesischen Nationalspieler Khalilou Fadiga eröffnet. Der Ex-Spieler von Club Brugge und AJ Auxerre sprach über seine Erfahrungen im europäischen Klubfussball und erläuterte die Anstrengungen der FIFA zur Umsetzung globaler Rahmenbedingungen für die Lizenzierung, in denen Mindeststandards für Klubs in Schlüsselbereichen wie Stadionsicherheit, Fanerlebnis und Förderung des Nachwuchsfussballs festgelegt werden.

"Ich habe als früherer Profi in verschiedenen Ländern selbst erlebt, was für den Erfolg eines Klubs nötig ist und weiß daher, dass der afrikanische Fussball von diesen Initiativen profitieren wird", so der heute 41-jährige ehemalige Mittelfeldspieler, der auch bei der historischen WM-Teilnahme Senegals 2002 dabei war.

Zum Ende des Seminars sprach der ehemalige kamerunische Nationalspieler Rigobert Song, der mit den Unzähmbaren Löwen an vier WM-Endrunden teilnahm, ebenfalls über seine internationalen Erfahrungen.

James Johnson, Leiter der FIFA-Abteilung für den Profifussball, erläuterte, warum sich der Weltfussballverband so sehr für die Klublizenzierung stark macht: "Das Lizenzierungssystem für Klubs führt zu einer Professionalisierung der Fussballklubs in wichtigen Schlüsselbereichen wie Infrastruktur, Administration, Finanzwesen und Technik. Das langfristige Ziel der Einführung und Umsetzung der Klublizenzierung ist somit klar: das Niveau der Klubs, Ligen und nationalen Verbände rund um die Welt soll weiter angehoben werden."

Ziel des jüngsten Seminars war die Information der Teilnehmer über die potenziellen positiven Auswirkungen, die die Klublizenzierung und der entsprechende Umsetzungsplan der CAF auf die Zukunft des afrikanischen Klubfussballs und den Fussball in Afrika insgesamt haben werden. Das Seminar diente zudem als Forum für Diskussion und Erfahrungsaustausch mit Experten und wichtigen Anspruchsgruppen. Unter den Rednern war auch Pierre Gondo von der CAF-Kommission für Klublizenzierung.

"Es ist sehr wichtig für die CAF und ihre Mitglieder, unsere Klubwettbewerbe weiter aufzuwerten", sagte er. "Das CAF-Klublizenzierungssystem ist ein wichtiges Hilfsmittel bei dem Vorhaben, unsere Klubwettbewerbe einen Schritt weiter zu bringen. Das kommt gleichermaßen den Klubs, den Spielern und allen Anspruchsgruppen zugute."