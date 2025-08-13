FIFA-Disziplinarkommission eröffnet Verfahren gegen den Präsidenten des panamaischen Fussballverbands, Manuel Arias Corco

Die FIFA-Disziplinarkommission hat ein Verfahren gegen den Präsidenten des panamaischen Fussballverbands, Manuel Arias Corco, eröffnet, der von der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission für sechs Monate für sämtliche Fussballtätigkeiten gesperrt wurde.

Das Verfahren bezieht sich auf einen möglichen Verstoss gegen Art. 21 des FIFA-Disziplinarreglements wegen angeblicher Missachtung des genannten Entscheids der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission.