Pressemitteilung

Dienstag 12 August 2025, 03:00
Recht

FIFA-Disziplinarkommission eröffnet Verfahren gegen den Präsidenten des panamaischen Fussballverbands, Manuel Arias Corco

Die FIFA-Disziplinarkommission hat ein Verfahren gegen den Präsidenten des panamaischen Fussballverbands, Manuel Arias Corco, eröffnet, der von der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission für sechs Monate für sämtliche Fussballtätigkeiten gesperrt wurde.

Das Verfahren bezieht sich auf einen möglichen Verstoss gegen Art. 21 des FIFA-Disziplinarreglements wegen angeblicher Missachtung des genannten Entscheids der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission.

Die FIFA-Disziplinarkommission wird zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten zum Verfahren bekannt geben.

