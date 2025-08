Ethikkommission eröffnet formelles Verfahren gegen gabunische Fussballoffizielle, die des sexuellen Missbrauchs angeklagt sind

Im Dezember 2021 leitete die unabhängige Ethikkommission eine Voruntersuchung gegen den ehemaligen gabunischen U-17-Nationaltrainer Patrick Assoumou Eyi ein, der der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in Gabun angeklagt ist. Auf Antrag ihres Vorsitzenden sowie gemäß FIFA-Ethikreglement weitete die Untersuchungskammer die Ermittlungen schließlich aus, indem sie gegen Patrick Assoumou Eyi, Serge Ahmed Mombo (Präsident von La Ligue de Football de l’Estuaire) und die beiden gabunischen Trainer Triphel Mabicka und Orphée Mickala formelle Verfahren eröffnete. Der Vorsitzende der Untersuchungskammer verhängte gegen Serge Ahmed Mombo, Triphel Mabicka und Orphée Mickala zudem vorsorgliche Sperren für 90 Tage für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Die Disziplinarkommission verfügte ferner die weltweite Gültigkeit der vom gabunischen Fussballverband am 17. Dezember 2021 gegen Patrick Assomou Eyi verhängten vorsorglichen Sperre für jede Fussballtätigkeit. Die Sanktionen betreffen die laufenden Strafuntersuchungen gegen die genannten gabunischen Fussballoffiziellen, die gemäß Meldungen der lokalen Behörden sowie Berichten auf verschiedenen Medienkanälen am systematischen sexuellen Missbrauch von minderjährigen Spielern beteiligt gewesen sein sollen.