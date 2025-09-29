FIFA-Disziplinarkommission sanktioniert südafrikanischen Fussballverband

Die FIFA-Disziplinarkommission hat den südafrikanischen Fussballverband (SAFA) wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Spielers Teboho Mokoena in der Partie zwischen Südafrika und Lesotho am 21. März 2025 in der Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und folglich wegen des Verstosses gegen Art. 19 des FIFA-Disziplinarreglements sowie Art. 14 des Reglements der Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sanktioniert.

Die FIFA-Disziplinarkommission hat daher in der betreffenden Partie eine Forfait-Niederlage von 0:3 gegen das südafrikanische Verbandsteam verhängt.

Der SAFA wurde zudem zur Zahlung einer Geldstrafe von CHF 10.000 an die FIFA verurteilt, während Teboho Mokoena ermahnt wurde.