Entscheide der FIFA-Disziplinarkommission

Gegen den Klub Atlético San Cristóbal wurde ein Ausschluss von der Saison 2025/26 der dominikanischen Fussballliga (LDF) sowie der Zwangsabstieg des ersten Teams in die LDF Expansión für nächste Saison verhängt, da der Klub mit der Beteiligung an der Manipulation von Fussballspielen und -wettbewerben gegen Art. 20 des FIFA-Disziplinarreglements verstossen hatte. Der Fussballverband der Dominikanischen Republik wurde zudem angewiesen, die FIFA zu kontaktieren und einen Bildungsplan umzusetzen, um die Manipulation von Spielen und Wettbewerben zu verhindern und zu bekämpfen.