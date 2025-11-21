Bei ihren zwei Sitzungen am 17. und 18. November 2025 hat die FIFA-Disziplinarkommission die folgenden Entscheide gefällt:
Der Präsident des panamaischen Fussballverbands, Manuel Arias Corco, wurde wegen der Missachtung eines Entscheids der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vom 15. November 2024 und damit des Verstosses gegen Art. 21 des FIFA-Disziplinarreglements für sechs Monate für alle Fussballtätigkeiten gesperrt und mit einer Geldstrafe von CHF 20.000 belegt.
Gegen den Klub Atlético San Cristóbal wurde ein Ausschluss von der Saison 2025/26 der dominikanischen Fussballliga (LDF) sowie der Zwangsabstieg des ersten Teams in die LDF Expansión für nächste Saison verhängt, da der Klub mit der Beteiligung an der Manipulation von Fussballspielen und -wettbewerben gegen Art. 20 des FIFA-Disziplinarreglements verstossen hatte. Der Fussballverband der Dominikanischen Republik wurde zudem angewiesen, die FIFA zu kontaktieren und einen Bildungsplan umzusetzen, um die Manipulation von Spielen und Wettbewerben zu verhindern und zu bekämpfen.
Die Entscheide der FIFA-Disziplinarkommission wurden den Parteien heute mitgeteilt. Gemäss den massgebenden Bestimmungen des FIFA-Disziplinarreglements haben die Parteien zehn Tage Zeit, eine Begründung zu beantragen, die, sofern dem Antrag stattgegeben wird, anschliessend auf legal.fifa.com veröffentlicht wird. Die Entscheide können angefochten werden.