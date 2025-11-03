FIFA-Berufungskommission bestätigt Sanktionen gegen den malaysischen Fussballverband und sieben Spieler

Die FIFA-Berufungskommission hat über die Beschwerden entschieden, die vom malaysischen Fussballverband (FAM) und sieben Spielern (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui und Hector Alejandro Hevel Serrano) gegen den Entscheid der FIFA-Berufungskommission wegen Verstössen gegen Art. 22 des FIFA-Disziplinarreglements hinsichtlich Fälschung und Verfälschung eingereicht worden waren.

Nach der Begutachtung der Eingaben und der Durchführung einer Verhandlung beschloss die Berufungskommission, die Beschwerden abzuweisen und die folgenden Sanktionen gegen den FAM und die sieben Spieler in vollem Umfang zu bestätigen:

Der FAM muss der FIFA eine Geldstrafe von CHF 350.000 zahlen.

Die Spieler Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui und Hector Alejandro Hevel Serrano müssen der FIFA je CHF 2000 zahlen

Die genannten Spieler werden zudem für zwölf Monate für alle Fussballtätigkeiten gesperrt.