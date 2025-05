FIFA-Disziplinarkommission sanktioniert Klubs wegen der Beteiligung an Spielmanipulationen

Die FIFA-Disziplinarkommission hat ausserdem den Abstieg des A-Teams von Muhoroni Youth vor nächster Saison in die kenianische One League angeordnet.

Die FIFA betreibt ein eigenes, speziell gesichertes webbasiertes Informantensystem, über das sämtliche Formen von oder Hinweise auf mögliche Spielmanipulationen oder integritätsbezogene Verfehlungen gemeldet werden können.at individuals can report any form or knowledge of potential match manipulation or integrity-related misconduct.