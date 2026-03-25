Ethikkommission eröffnet offizielles Verfahren gegen kongolesischen Fussballverband wegen mutmasslicher finanzieller Verfehlungen

Die Untersuchungskammer der unabhängigen Ethikkommission hat gegen drei hochrangige Funktionäre des kongolesischen Fussballverbands (FECOFOOT) wegen mutmasslicher finanzieller Verfehlungen im Zusammenhang mit FIFA-Geldern ein offizielles Verfahren eröffnet.

Grundlage sind Informationen und Unterlagen, die im Rahmen eines von der FIFA eingeleiteten Überprüfungsverfahrens gesammelt wurden. Dieses Material weist auf mögliche finanzielle Unregelmässigkeiten und Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung der von der FIFA zugesprochenen Gelder hin. Gestützt auf diese Informationen ist die Untersuchungskammer zu dem Schluss gekommen, dass eine glaubhafte Grundlage vorliegt, um wegen möglicher Verstösse gegen das FIFA-Ethikreglement ein Verfahren zu eröffnen.

Auf dieser Grundlage hat der Vorsitzende der Untersuchungskammer beschlossen, ein formelles Verfahren gegen die folgenden FECOFOOT-Funktionäre einzuleiten:

Jean‑Guy Mayolas, Präsident des FECOFOOT und Mitglied der Medien‑ und Kommunikationskommission der FIFA

Wantete Badji, Generalsekretär des FECOFOOT

Raoul Kanda, Finanzdirektor des FECOFOOT

Das derzeit untersuchte Verhalten könnte mögliche Verstösse gegen das FIFA-Ethikreglement darstellen, u. a. gegen Art. 29 (Veruntreuung und Missbrauch von Geldern), Art. 25 (Fälschung und Verfälschung), 20 (Interessenkonflikt) und 21 (Gewährung und Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen). Die Liste möglicher Vergehen kann bei Vorliegen zusätzlicher Informationen geändert werden.