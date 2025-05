FIFA-Integritätsarbeitsgruppe erörtert Fortschritte bei Sitzung in Miami

Die FIFA-Integritätsarbeitsgruppe, die zum Schutz aller FIFA-Wettbewerbe vor Spielmanipulation und integritätsbezogenen Gefahren gebildet wurde, hat bei ihrer Sitzung am Donnerstag, 8. Mai 2025, in Miami die Strategien für die nächsten FIFA-Wettbewerbe fertiggestellt, Integritätsszenarien überprüft, die Wirksamkeit von Kommunikationsmethoden beurteilt und die Zusammenarbeit mit Ad-hoc-Mitgliedern verstärkt.

Vertreten bei der Sitzung waren u. a. das US-Justizministerium, die US-amerikanische Bundespolizei, INTERPOL, die Concacaf, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der Europarat, die Kopenhagen-Gruppe, die Internationale Vereinigung für die Integrität von Wetten (IBIA), die United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) und Sportradar. Mit der Unterstützung ihrer Arbeitsgruppe überwacht die FIFA bei jedem Spiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ die Wettmärkte und das Spielgeschehen in Echtzeit.