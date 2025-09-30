Rekordaktivität unterstreicht wachsende Bedeutung des FIFA-Fussballgerichts

Bericht zum Fussballgericht 2024/2025 Beleg für den Stellenwert der vom Fussballgericht erbrachten Dienste

Rekordzahl von 21.633 Fällen, Anträgen und Anfragen vom Fussballgericht und von der FIFA-Abteilung für Streitfälle und regulatorische Anträge bearbeitet

Angebot der Dienste des Fussballgerichts neu von Miami aus mit unveränderter Effizienz und Qualität für alle Fussball-Interessengruppen

Im vierten Jahresbericht zum Fussballgericht informiert die FIFA über die Aktivitäten im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025.

Der Bericht bietet einen eingehenden Einblick in die Arbeit des FIFA-Fussballgerichts und der FIFA-Abteilung für Streitfälle und regulatorische Anträge, die der Rechts- und Compliance-Division der FIFA angehört.

In der Berichtsperiode hat das Fussballgericht eine Rekordzahl an Klagen und regulatorischen Anträgen bearbeitet (insgesamt 21 633) und damit die Vorjahreszahlen übertroffen. Dies unterstreicht das anhaltende Vertrauen in das FIFA-Streitschlichtungssystem.

Die FIFA arbeitet weiter an der Weiterentwicklung ihres Regelwerks gemäss ihren strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027. In der Berichtsperiode wurden diesbezüglich einige Meilensteine gesetzt. Die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Übergangsbestimmungen beinhalten erhebliche Änderungen am Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern, während beim Regelwerk zu den nationalen Kammern zur Beilegung von Streitigkeiten die Anerkennung von zehn solchen Kammern erreicht wurde, womit der nationale Zugang zur Streitschlichtung weiter gestärkt wurde.

Der Bericht fällt mit dem ersten Jahrestag der Verlegung der Rechts- und Compliance-Division nach Miami (USA) zusammen. Mit diesem Umzug hat die FIFA ihre weltweite Präsenz verstärkt, während das Fussballgericht weiterhin allen Parteien rund um die Welt hochwertige Dienstleistungen erbringt.