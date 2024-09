FIFA veröffentlicht Bericht zum Fussballgericht 2023/2024

In den letzten Jahren war die Modernisierung des Fussballregelwerks eines der Hauptziele der FIFA. Die strategischen Ziele für den Weltfussball 2023–2027 stellen die Überarbeitung der eigenen Regelwerke wieder in den Mittelpunkt der Regulierungsarbeit bei der FIFA. Das Fussballgericht nahm am 1. Oktober 2021 seinen Betrieb auf und vereint die bestehenden FIFA-Entscheidinstanzen unter einem Dach.