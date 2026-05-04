Start des FIFA-Kurses zum internationalen Spielertransfer 2026

Für Fachleute, die internationale Transfers abwickeln oder abwickeln werden

Die Anmeldefrist beginnt am 4. Mai und endet am 22. Juni 2026

Der Kurs findet vom 3. bis 6. November 2026 in Miami, Florida, statt

Die FIFA hat die Ausgabe 2026 des FIFA-Kurses zum internationalen Spielertransfer gestartet, eine viertägige Fortbildungsinitiative, die einen praxisorientierten Ansatz für alle Aspekte des internationalen Transferprozesses bietet.

Jedes Jahr wechseln mehr als 20.000 Profispielerinnen und -spieler zwischen 5.000 Vereinen aus verschiedenen Ländern. Obwohl die FIFA den internationalen Transferprozess in den letzten Jahren erheblich vereinfacht hat, sind nach wie vor Kenntnisse des Transfersystems erforderlich, einschließlich der verschiedenen Phasen und Aspekte internationaler Transfers.

Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers richtet sich speziell an Personen, die internationale Transfers abwickeln oder abwickeln werden. Der Kurs, der nun bereits zum vierten Mal stattfindet, ist eines der Projekte, die dazu beitragen, den Fussball wirklich global und für alle zugänglich zu machen.

Der viertägige Kurs wird in einem Modul vom 3. bis 6. November 2026 in Miami, Florida, abgehalten. Die Sitzungen werden von erfahrenen FIFA-Juristen und -Spezialisten geleitet, die über praktische Expertise aus der Abwicklung hochkarätiger internationaler Transfers verfügen.

Die Teilnehmer lernen die FIFA-Regeln über den Status und den Transfer von Spielern (RSTP) kennen, einschließlich Registrierung, Arbeitsverträge und der Bestimmungen zu Drittbeteiligungen (TPO) und Drittbeteiligungen (TPI).

Der Kurs vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Schritte und Rollen im Rahmen eines Spielertransfers, einschließlich der Rolle und Pflichten von Spielervermittlern sowie der Funktionsweise des FIFA Transfer Matching System (TMS). Auch Solidaritätsmechanismen und Ausbildungsentschädigungen werden behandelt.

Die Bewerbungsfrist für die vierte Ausgabe des FIFA-Kurses zum internationalen Spielertransfer läuft vom 4. Mai 2026 bis zum 22. Juni 2026. Der Akademische Ausschuss wählt bis zu 30 Teilnehmer aus.