Erste Ausgabe des FIFA-Executive-Programms in Wirtschaftsrecht

Erstes ausschliesslich auf Wirtschaftsrecht ausgerichtetes Programm, das damit in der juristischen Bildungslandschaft einzigartig und überfällig ist

Trotz der zentralen Rolle des Wirtschaftsrechts in der globalen Fussballbranche – von Sponsoring über Medienrechte bis digitale Innovation und Immaterialgüterrechte – hat es bislang an internationalen Bildungsprogrammen gefehlt, die diese Themen branchenspezifisch behandeln. Die FIFA lanciert deshalb das FIFA-Executive-Programm in Wirtschaftsrecht, um diese Lücke zu füllen.