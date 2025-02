FIFA-Compliance-Gipfel mit Mitgliedsverbänden und Konföderationen

Im Rahmen ihres fortwährenden Einsatzes für Good Governance und Ethik im internationalen Fussball hat die FIFA am 17. und 18. Oktober 2018 am FIFA-Sitz in Zürich zum zweiten Mal einen Compliance-Gipfel abgehalten, bei dem Fachleute aus aller Welt zentrale Compliance-Fragen und -Probleme im Fussball erörtern sowie Know-how und Musterlösungen austauschen konnten.