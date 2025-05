Partnerschaft zwischen der FIFA und der USADA für eine saubere FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Im Hinblick auf die internationalen Sportveranstaltungen, die in den kommenden Jahren in den USA durchgeführt werden, haben die FIFA and die US-amerikanische Anti-Doping-Agentur (USADA) eine Zusammenarbeit bei den Dopingkontrollen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ vereinbart. Beim Turnier werden vom 14. Juni bis zum 13. Juli in elf US-Städten 32 der besten Teams der Welt um die WM-Krone kämpfen. Im Rahmen der Vereinbarung, mit dem die beiden Organisationen ihr Engagement für einen sauberen Sport und einen fairen Wettkampf bekräftigen, stellt die USADA der FIFA lokale Dopingkontrolleure zur Verfügung, die die Dopingkontrolleure der FIFA und den Kontrollverteilungsplan beim Turnier unterstützen.