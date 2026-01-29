FIFA stärkt Kampf gegen Doping mit Akkreditierungskurs für Dopingkontrolleure

Wichtiges Element für die operative Vorbereitung der FIFA auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Ausführliche Vorträge und praktische Schulungen zur Entnahme von Urin-, Blut- und Stichproben mit getrocknetem Blut für rund 30 Dopingkontrolleure aus allen sechs Kontinenten

Abschlusstest für alle Teilnehmenden als Beleg für die Erfüllung der hohen Anforderungen an Dopingkontrolleure bei FIFA-Wettbewerben

Während die Vorbereitungen für die anstehenden FIFA-Wettbewerbe auf Hochtouren laufen, hat die FIFA-Anti-Doping-Stelle vor Kurzem am FIFA-Sitz in Zürich einen Akkreditierungskurs für Dopingkontrolleure durchgeführt. Beim eintägigen Kurs wurden erfahrene FIFA-Dopingkontrolleure sowie neue Bewerber eingehend theoretisch und praktisch geschult.

In der Theorie wurden wichtige Aspekte des FIFA-Programms zur Dopingbekämpfung behandelt, etwa Rechte und Pflichten von FIFA-Dopingkontrolleuren, Turnierlogistik, Testpakete und -ausrüstung, der Einsatz digitaler Systeme, Laboranalyseverfahren, medizinische Ausnahmegenehmigungen sowie Verfahren für Kontrollen bei und ausserhalb von Wettbewerben. Die Vorträge wurden von hochrangigen FIFA-Anti-Doping-Experten und international renommierten Fachleuten gehalten.

Die Dopingkontrolleure konnten so die korrekten Verfahren in einem kontrollierten Umfeld nochmals durchgehen, um die gemäss FIFA-Standards geforderte Einheitlichkeit und Präzision zu gewährleisten. Alle Teilnehmenden mussten zum Schluss eine schriftliche Prüfung bestehen, um für FIFA-Wettbewerbe weiterhin oder neu als Dopingkontrolleur zugelassen zu werden. Nur Personen, die die FIFA-Standards erfüllen, werden in den nächsten beiden Jahren als Dopingkontrolleure eingesetzt.

Luis Villas-Boas, FIFA-Direktor für Rechtsorgane, sagte: „Der Akkreditierungskurs für Dopingkontrolleure ist ein zentraler Pfeiler des fortwährenden Engagements der FIFA für den Schutz der Integrität des Fussballs durch robuste, einheitliche und weltweit harmonisierte Dopingkontrollen. Dieser strenge Standard ist im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 diesen Sommer sowie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 besonders wichtig.“