Fundiertes FIFA-Dopingkontrollprogramm bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Kontrollen an Spielorten, in Teamhotels und auf Trainingsanlagen

Alle Proben im Vorfeld wurden von Laboratorien analysiert, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditiert sind. Die Kontrollen während des Turniers beinhalteten eine ausgeklügelte und effiziente Logistik. So wurden alle Proben an das WADA-akkreditierte Labor an der University of California (Los Angeles Olympic Analytical Laboratory) geschickt und dort binnen weniger Tage analysiert.