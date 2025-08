Neuartiger Zugang zu persönlichen Leistungsdaten für die Spieler an der WM in Katar

Getreu der Vision 2020–2023 des FIFA-Präsidenten, den Fussball durch die Nutzung von Technologie weiter voranzubringen, werden an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ die Spieler die Möglichkeit haben, mithilfe einer speziellen App auf Informationen über ihre Leistungen auf dem Spielfeld zuzugreifen, wie die FIFA heute bekannt gab. Entwickelt wurde die FIFA Player App von der FIFA auf der Grundlage von Anregungen von Profifussballern und in Zusammenarbeit mit der FIFPRO, der internationalen Vereinigung der Profispieler. Die App wird an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Katar erstmals zum Einsatz kommen. Wie die im Vorfeld geführten Umfragen und Interviews zeigten, sind die Spieler sehr an ihren Leistungsdaten interessiert und wünschen sich einen einfachen Zugang zu solchen Informationen. Die FIFA Player App ermöglicht es jedem Spieler, bereits kurz nach einer Partie seine individuellen Leistungsdaten abzurufen. Die erhobenen Daten umfassen:

All diese Daten werden miteinander und mit den Spielaufnahmen abgeglichen, sodass sich die Spieler die Schlüsselmomente ihrer persönlichen Leistung detailliert und aus verschiedenen Kamerawinkeln ansehen können. Zudem werden jedem Spieler Fotos von Schlüsselszenen jeder Partie verfügbar gemacht. Diese Aufnahmen können von den Spielern gespeichert oder, zusammen mit Spielstatistiken ihrer Wahl, auf sozialen Medien geteilt werden. Zugang zur FIFA Player App erhalten die Spieler bei ihrer Ankunft in Katar. Die FIFA Player App wurde beim FIFA-Arabien-Pokal 2021™ mit Spielern verschiedener Teams erfolgreich getestet und den an der WM teilnehmenden Teams im Juli beim Teamworkshop in Doha vorgestellt.

Simon Colosimo, stellvertretender Generalsekretär der FIFPRO, fügte an: „Die Spieler haben uns klar zu verstehen gegeben, dass sie sich mehr Einblick in die über sie erhobenen Daten wünschen. In Kombination mit der Anfang dieser Woche vorgestellten Charta für Spielerdatenrechte stellt die FIFA Player App eine erfreuliche Innovation dar, die den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet und den an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar teilnehmenden Spielern den Zugang zu wertvollen Informationen eröffnet. Die Zusammenarbeit zu Spielerdaten zwischen der FIFA und der FIFPRO wird in Zukunft sicherlich weiteren Nutzen für Spielerinnen und Spieler in verschiedensten Bereichen schaffen, von Gesundheits- und Leistungsfragen über Technologie im Spiel bis zur Spielerfahrung an sich.“ Eines der Ziele der FIFA-Vision 2020–2023 ist es, die Technologie so einzusetzen, dass sie dem Fussball, dem Spiel und den Spielern am besten dient – was auch die Art und Weise einschliesst, wie die FIFA die personenbezogenen Daten der Spieler verarbeitet. Die FIFA ist stolz darauf, dass Spieler ihr ihre Daten anvertrauen, und arbeitet mit vollem Einsatz daran, alle personenbezogenen Informationen zu schützen. Weitere Informationen darüber, wie die FIFA personenbezogene Daten schützt, finden Sie auf dem FIFA-Datenschutzportal sowie im FIFA Pocket Guide – Datenschutz, der die Datenschutzrechte detailliert beschreibt.