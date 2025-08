Weitere 57 Personen aus der Fussball- und Sportwelt aus Afghanistan evakuiert

Nach weiteren schwierigen Verhandlungsrunden bestätigt die FIFA, dass sie Katar bei der Evakuierung einer zweiten Gruppe von Flüchtlingen mit einem Bezug zum Frauenfussball oder zum Basketball aus Afghanistan unterstützt hat. Insgesamt 57 Personen, zumeist Frauen und Kinder, landeten am Mittwoch, 20. Oktober, mit einem Charterflug von Qatar Airways sicher in Doha.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Ich danke sowohl dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, als auch dem Ministerpräsidenten von Albanien, Edi Rama, für die Hilfe bei dieser humanitären Mission sowie bei der sicheren Evakuierung dieser Mitglieder der Fussballgemeinschaft unter so schwierigen Umständen. Ich rufe zudem all unsere Freunde auf Regierungsebene sowie in der Fussballgemeinschaft weltweit dazu auf, für diese Personen Aufenthaltsbewilligungen und Visa auszustellen, damit sie in einem sicheren Umfeld ein neues Leben beginnen können.“