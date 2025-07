„Es ist eine Ehre“: Schottland-Legende Pauline Hamill Trainerin des afghanischen Frauenflüchtlingsteams

„Dies ist eine einzigartige Aufgabe. Das geht weit über einen normalen Trainerjob hinaus“, erklärte Hamill, die als 141-fache Nationalspielerin und Trainerin über enorme Erfahrung verfügt. „Alle Spielerinnen haben eine ganz persönliche Fussballgeschichte. Es ist unglaublich, Teil von etwas zu sein, in dem ihre Fussballträume und -ziele weiterleben können. Sie alle mussten ihr Land verlassen, flüchten und haben nun plötzlich diese fantastische Chance, bei diesem Projekt zusammenzukommen. Das geht weit über alles hinaus, was ich je gemacht habe, und ist wirklich grossartig.“

„Ich war wirklich begeistert, als mir die Stelle angeboten wurde“, so Hamill. „Dieses Angebot hat mich auf Anhieb gepackt. Ich musste deshalb nicht eine Sekunde lang überlegen, ob ich das Angebot annehme. Es ist eine Ehre, bei diesem Projekt mitmachen zu dürfen.“

Bei dieser vom FIFA-Präsidenten als wegweisend bezeichneten Initiative werden Hamill und ihr Trainerteam in den nächsten Monaten drei Trainingslager durchführen und danach den Kader für Freundschaftsspiele zusammenstellen. Einzelheiten zu den Trainingslagern, bei denen mögliche Spielerinnen für das afghanisches Frauenflüchtlingsteam gesichtet werden, sowie dem Auswahlverfahren werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Bei den von der FIFA finanzierten und organisierten Trainingslagern werden die Spielerinnen in wichtigen Bereichen wie physischer Vorbereitung, Ernährung, psychologischer Betreuung sowie Kinder- und Erwachsenenschutz von entsprechenden Fachleuten umfassend unterstützt.

Im Rahmen der übergeordneten Unterstützung der FIFA für im Exil lebende afghanische Spielerinnen sollen diese auch bei der Integration, der Beschaffung von Fussballausrüstung sowie der Deckung von Mitgliederbeiträgen bei Vereinen unterstützt werden, damit sie in einem organisierten Team spielen können. Zudem laufen Gespräche bezüglich Zugangs zu Bildungsangeboten, u. a. im Trainer- und Schiedsrichterwesen, und etwaiger individueller Beratung.

Dank all diesen Angeboten haben afghanische Spielerinnen die Ressourcen und Möglichkeiten, in einem sicheren und inklusiven Umfeld wieder am Fussball teilzunehmen, und werden langfristig unterstützt, unabhängig davon, ob sie für den definitiven Kader aufgeboten werden oder nicht.