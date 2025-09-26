Historische Frauen-Freundschaftsspielserie der FIFA in den Vereinigten Arabischen Emiraten

„FIFA Unites: Women’s Series“ mit dem afghanischem Frauenflüchtlingsteam, Tschad, Libyen und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Bahnbrechender Wettbewerb vom 23. bis zum 29. Oktober 2025 im Meisterschaftsformat

Afghanische Auswahl vor ihrem ersten Spiel

Im Rahmen ihres Engagements, den Fussball allen zugänglich zu machen, organisiert die FIFA mit „FIFA Unites: Women’s Series“ ein historisches Frauenfussballturnier mit vier Teams. Die Spiele werden zwischen Donnerstag, 23. Oktober, und Mittwoch, 29. 2025, in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) ausgetragen.

Diese Initiative unterstreicht das Bekenntnis der FIFA zur Förderung und zum Schutz des Rechts aller Frauen und Mädchen, Fussball zu spielen, ihre Fussballträume weiterverfolgen und sich in diesem Sport zu entfalten.

Für das afghanische Frauenflüchtlingsteam ist es der erste Auftritt bei einem internationalen Turnier. Dort trifft es auf die Nationalteams Tschads, Libyens und der Vereinigten Arabischen Emirate. Während das Nationalteam der Emirate, das von der erfahrenen Niederländerin Vera Pauw trainiert wird, an seine jüngsten Erfolge anknüpfen will, ist das Ziel der Tschaderinnen und der Libyerinnen die erstmalige Aufnahme in die FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste.

„Der Zugang aller Frauen zum Fussball ist ein wichtiges Ziel der FIFA und ein zentrales Element bei der Gestaltung der Zukunft unseres Sports“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wir sind uns des Potenzials bewusst, das der Fussball auf und neben dem Platz bietet. Diese Freundschaftsspiele sind mehr als nur ein Wettbewerb. Sie symbolisieren Hoffnung und Fortschritt für Frauen auf der ganzen Welt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die zu dieser Veranstaltung beitragen, darunter auch dem Fussballverband der Vereinigten Arabischen Emirate für die Ausrichtung dieser historischen Veranstaltung, die die Spielerinnen ins internationale Rampenlicht rückt.“