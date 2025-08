FIFA diskutiert mit Amnesty International über die Situation der Arbeiter in Katar

Die FIFA empfängt am Montag, 14. März 2022, eine Delegation von Amnesty International im Home of FIFA in Zürich, um über die Situation ausländischer Arbeiter in Katar im Zusammenhang mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zu diskutieren. Das Treffen bietet Amnesty International die Gelegenheit, eine Petition zu übergeben, in der die FIFA aufgefordert wird, sich dieses Themas anzunehmen. Im Anschluss daran findet eine Diskussion mit Arbeitsexperten des lokalen Partners der FIFA in Katar statt, um die bisher erzielten Fortschritte und die noch bestehenden Herausforderungen zu erörtern. "Wir begrüßen die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Amnesty International sehr und sind stets bereit, alle Bedenken unserer Interessengruppen transparent und konstruktiv zu erörtern und anzugehen. Wir setzen uns weiterhin voll und ganz für den Schutz der Arbeiter ein, die an der Durchführung der FIFA Fussball-WM beteiligt sind, und sind zuversichtlich, dass das Turnier auch als Katalysator für einen breiteren positiven und dauerhaften Wandel im Gastgeberland dienen wird", sagte Joyce Cook, die Leiterin der FIFA-Abteilung für Soziale Verantwortung und Ausbildung.