Víctor Camarasa: "Es ist sehr wichtig, dass die FIFA versucht zu helfen"

Víctor Camarasa beschloss am 12. September mit dem Fussball aufzuhören, um sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern

Der Spieler von Real Oviedo hofft, ein Beispiel für seine Mannschaftskameraden und andere Spieler zu sein

Er betont, wie wichtig es ist, über psychische Gesundheit zu sprechen, und ermutigt die Betroffenen #ReachOut

Im Jahr 2021 lancierte die FIFA die Kampagne #ReachOut mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Symptome psychischer Erkrankungen zu schärfen. Im Kern ermutigt die Kampagne die Menschen, sich Hilfe zu holen, wenn sie diese brauchen.

Diese Botschaft wurde vor kurzem durch den Spieler Víctor Camarasa von Real Oviedo veranschaulicht. Am 12. September 2023 gab der Verein bekannt, dass der Spieler eine Pause vom Fussball einlegen wird.

"Von diesem Moment an wird er auf unbestimmte Zeit an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen, um sich ausschließlich um seine psychische Gesundheit zu kümmern", teilte der spanische Verein in seiner Erklärung mit und gab dem Spieler seine volle Unterstützung.

"Ob innerhalb oder außerhalb des Spielfelds, im Fussball stehen wir alle unter großem Druck. In meinem Fall habe ich mich selbst zu sehr unter Druck gesetzt", so der ehemalige Spieler von Levante, Alavés, Betis und Cardiff City gegenüber FIFA.com/Inside. "Ich finde es sehr wichtig, dass die FIFA versucht zu helfen, denn psychische Erkrankungen müssen normalisiert werden.“

Camarasa ist 29 Jahre alt, war U-21-Nationalspieler für Spanien und debütierte im Alter von 20 Jahren in der spanischen Liga. Seine größte Bewährungsprobe war jedoch der Kreuzbandriss, den er sich im August 2020 bei Betis zuzog und der ihn mehr als sechs Monate außer Gefecht setzte, gefolgt von einer Operation an der Patellasehne.

Wenn man heute mit Víctor spricht, spricht man mit einem Spieler, der allmählich sein Lächeln zurückgewinnt, sowohl im täglichen Leben als auch auf dem Spielfeld. Seine Entscheidung sollte jedem als Beispiel dienen, der glaubt, dass er oder sie Hilfe braucht.

"Das Komplizierte ist, den ersten Schritt zu tun", sagte er und erinnerte an seine Gefühle vom 12. September.

"In diesem Sport, wie auch in vielen anderen, müssen wir anfangen, psychische Krankheiten wie Verletzungen zu behandeln. Wenn man aufhören muss, muss man aufhören. Habt keine Angst davor, was die Leute sagen werden. Es wird immer noch als selten angesehen, wenn jemand mit dem Spielen aufhören muss", betont er und versucht, das Stigma abzubauen, das psychische Erkrankungen immer noch umgibt.

Es ist wichtig, darüber zu sprechen und um Hilfe zu bitten, vor allem in der Fussballbranche mit ihrem weltweiten Bekanntheitsgrad. Das ist ein Faktor, der ihn dazu gebracht hat, ungewollt zum "Sprecher" zu werden.

"Wenn man eine schwere Verletzung hat, braucht man die Unterstützung der Menschen in seinem Umfeld, da man sich manchmal sehr schlecht fühlt", erklärt er. "Die Spieler sind für viele Menschen Vorbilder und stehen im Rampenlicht. Wenn wir in irgendeiner Weise helfen können und zeigen, dass wir alle gleich sind und dass Geschichten wie meine einen positiven Einfluss auf die Menschen haben können, dann ist das ein großer Schritt nach vorn."

Als Camarasa beschloss aufzuhören, zog er sich komplett vom Fussball zurück. Er ist stolz auf seine Entscheidung, wenn auch mit einer wichtigen Nuance.

Ich habe einige sehr schwierige Zeiten durchgemacht. Wenn ich verletzt bin und nicht mehr spielen kann, ist es wichtig, Unterstützung zu haben. Sensibilisierungskampagnen von Organisationen wie der FIFA können wirklich etwas bewirken. Victor Camarasa Spieler von Real Oviedo

"Das erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass ich vielleicht schon früher hätte aufhören sollen. Das Gefühl, dass ich mit der Situation nicht mehr zurechtkomme, hat mich dazu gebracht, 'genug' zu sagen. Ich konnte auf alltägliche Situationen nicht mehr vernünftig reagieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie darüber nachgedacht, aufzuhören, weil es mir nicht gut ging“, erklärt er.

"Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber wenn man Tag für Tag nach Hause kommt und halb tot ist, war es an der Zeit mit dem Verein und den Ärzten die Entscheidung zu treffen. Man muss versuchen zu erkennen, dass es ein Problem gibt, und das, was passiert, zum Ausdruck bringen, sei es mit Hilfe eines Psychologen oder Psychiaters", reflektiert er.

Nach einigen Wochen Abwesenheit von der Mannschaft kehrte er am 2. Oktober zum Training mit seinen Mannschaftskameraden zurück. Ein weiterer "Schritt" nach vorn war die Rückkehr auf den Platz am 7. Oktober.

"Es war eine große Freude. Als ich zum Aufwärmen kam, haben mir alle Fans applaudiert. Sie wollten auch sehen, dass ich wieder auf dem Platz stehe, mich amüsiere und glücklich bin. Ich war überglücklich und kann mich nur bedanken", fährt er fort.

Während der gesamten Zeit, in der er nicht auf dem Platz stand, spielte auch sein Verein eine wichtige Rolle bei seiner Genesung.

"Bei Real Oviedo und als Teil der Grupo Pachuca - wo wir mit Sportpsychologen zusammenarbeiten - sind wir uns der psychischen Gesundheit sehr bewusst und unterstützen die #ReachOut-Kampagne der FIFA", sagte General Manager Agustín Lleida. "Wir sind immer an der Seite des Spielers. Für uns ist Victor in erster Linie ein Mensch und erst in zweiter Linie ein Fussballer."

Im Rückblick auf seine jüngsten Erfahrungen ist Víctor dankbar für die Unterstützung, die er erhalten hat. Abschließend hat er eine Botschaft, von der er glaubt, dass sie diejenigen erreicht, die sie brauchen.

"Ich habe das Glück, das zu tun, was ich mag. Es scheint, dass wir (als Fussballer) alles haben, was wir uns wünschen können, aber ich bin auch nur ein Mensch wie jeder andere. Diese Krankheit kann jeden treffen, und wenn Sie krank werden, akzeptieren Sie es und suchen Sie bitte Hilfe.“

Befrienders Worldwide

Befrienders Worldwide bietet weltweit Hilfe und Unterstützung für Menschen, die sich in einer emotionalen Notlage befinden oder Selbstmordgedanken verspüren. Besuchen Sie https://www.befrienders.org/ und https://www.befrienders.org/other-helpline-organisations, um Hilfsangebote in Ihrem Land zu finden.

Bitte beachten Sie, dass sich die FIFA bemüht, die Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten, aber nicht für den Inhalt externer Websites verantwortlich ist. Wenn Sie sich in unmittelbarer Gefahr befinden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Notdienste.