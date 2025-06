Gianni Infantino eröffnet FIFA-Medizinkongress in Boston: „Gesundheitsschutz von Spielern ist entscheidend“

Erörterung der jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen mit Vertretern der medizinischen Abteilungen von FIFA-Mitgliedsverbänden und Konföderationen

Schwerpunkt: Förderung der Gesundheit von Spielern auf allen Stufen

Redebeiträge von Robert Kraft und Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der Veranstaltung, die live auf FIFA.com zu sehen ist

Gianni Infantino sprach zum Auftakt des FIFA-Medizinkongresses vor medizinischen Fachkräften der FIFA-Mitgliedsverbände und Konföderationen über die grosse Bedeutung des Gesundheitsschutzes von Spielern. Die bahnbrechende Veranstaltung findet am 6. und 7. Februar in Boston (USA) statt.

Der zweitägige Kongress unterstützt das FIFA-Ziel, die Fussballmedizin weltweit zusammenzuführen, die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger wissenschaftlicher Forschung voranzutreiben und FIFA-Mitgliedsverbände und Konföderationen in die Lage zu versetzen, die Gesundheit der Spieler besser zu fördern.

„Was hier besprochen wird, ... ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des Fussballs. Der Fussball liegt uns am Herzen. Unser Spiel liegt uns am Herzen. Und deshalb liegen uns natürlich auch alle am Herzen, die am Fussball beteiligt sind, insbesondere die Spieler“, so der FIFA-Präsident in seiner Ansprache. „Aus diesem Grund sind Sie hier versammelt: damit wir und die Welt beim Schutz der Gesundheit der Spieler und der Menschen in ihrem Umfeld Fortschritte erzielen und voranschreiten können.“

Laut Infantino ist der Kongress entscheidend für den Fortschritt der medizinischen Wissenschaft im Fussball. „Wir alle hatten vor nicht allzu langer Zeit mit COVID(-19) und der nachfolgenden Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu tun, und gemeinsam haben wir es auf bestmögliche Weise geschafft. Jetzt müssen wir weiterhin in die medizinische Forschung, die medizinische Praxis und in Technologie investieren, um die Medizin zu unterstützen.“

Infantino weiter: „Ein weiteres sehr wichtiges Element, das nie vergessen werden sollte, ist Bildung. Wir müssen immer in Bildung investieren.“

Gianni Infantino eröffnet FIFA-Medizinkonferenz in Boston 08:16

Die Veranstaltung mit Schwerpunkt auf der aktuellen wissenschaftlichen Forschung, medizinischen Fortschritten im Fussball und der Rolle der FIFA bei der Gesundheitsförderung von Spielern aller Stufen umfasst Beiträge von medizinischen Experten aus aller Welt.

Eines der Themen, die auf der Tagesordnung stehen, ist das Engagement der FIFA für die Gesundheit der Spieler und die Notwendigkeit der Förderung von Debatten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Ein weiterer Themenkomplex ist die Gesundheit und Leistung von Spielerinnen. Darüber hinaus werden beim Kongress das umfassende Rahmenwerk der medizinischen Dienste der FIFA sowie Forschung zu medizinischen Schlüsselthemen zur Sprache kommen.

In einer Videoansprache ging Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf die gesundheitlichen Vorzüge des Fussballspiels ein.

„Der Fussball und andere Sportarten helfen, Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes vorzubeugen, und können darüber hinaus die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern“, erklärte er und fügte hinzu, die Partnerschaft zwischen der WHO und der FIFA sei ein wertvolles Instrument zur Förderung von körperlicher Aktivität und gesundem Essen – auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

„Noch immer sind zu viele Mädchen und Frauen wesentlich weniger aktiv als Jungen und Männer. Der Fussball kann dazu beitragen, dass sich dies ändert, indem er Teilnahmebarrieren wie gesellschaftliche Normen oder einen Mangel an Chancen und Unterstützung abbaut“, so Ghebreyesus. „Dank der Sportmedizin hat unser Wissen über die Vorzüge der Teilnahme am Sport enorm zugenommen.“

Die Delegierten wurden von Robert Kraft willkommen geheissen, dem Eigentümer des MLS-Klubs New England Revolution und des NFL-Teams New England Patriots. „Ich höre aus erster Hand, was Sie alles Gutes tun und was Sie für die Gesundheit und den Erfolg von Fussballspielern auf der ganzen Welt tun werden“, sagte er. „Ohne Sie gibt es keine FIFA. Sie schützen die Spieler vom Kinderfussball bis hin zu den Akteuren in den grössten Stadien der Welt. Sie verbessern ihre Fähigkeiten und ihre Lebensqualität auf dem Spielfeld und tragen zu nachhaltigem Erfolg bei.“