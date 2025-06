Die FIFA unterstützt die 16-tägige WHO-Kampagne zur Schärfung des Bewusstseins für häusliche Gewalt

Daten der WHO zufolge ist Gewalt gegen Frauen nach wie vor verheerend weit verbreitet und beginnt alarmierend früh. Eine von drei Frauen im Alter von 15 Jahren und älter, d. h. etwa 736 Millionen, sind im Laufe ihres Lebens körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch einen Intimpartner oder sexueller Gewalt durch einen Nichtpartner ausgesetzt. Diese erschreckende Zahl ist im letzten Jahrzehnt weitgehend unverändert geblieben. Diese Gewalt beginnt schon früh: Jede vierte junge Frau im Alter von 15 bis 24 Jahren, die in einer Beziehung lebt, hat bis zum Alter von Mitte zwanzig bereits Gewalt durch einen Intimpartner erlebt. Die Daten deuten darauf hin, dass Frauen während der COVID-19-Pandemie aufgrund von Lockdowns und Einschränkungen lebenswichtiger Unterstützungsdienste wahrscheinlich noch stärker von Gewalt betroffen waren. Gewalt - in all ihren Formen - kann ein Leben lang die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Menschen beeinträchtigen. Sie geht mit einem erhöhten Risiko für Verletzungen, Depressionen, Angststörungen, ungeplante Schwangerschaften, sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich HIV, und vielen anderen Gesundheitsproblemen einher und verursacht enorme Kosten für Haushalte, Gemeinschaften und die Gesellschaft als Ganzes. Die fünfteilige Videokampagne #SafeHome, die die Botschaft der WHO zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Kinder unterstützt, wird in den kommenden 16 Tagen in sieben Sprachen veröffentlicht. Die Kampagne schärft das Bewusstsein für die Risiken und verweist auf Maßnahmen, die ergriffen werden können, um diese Risiken durch Beratung und Unterstützung von Überlebenden zu verhindern und zu mindern. Es gibt auch Inhalte, die sich mit dem Täterrisiko befassen und zusätzliche staatliche Anstrengungen zur Unterstützung derjenigen fordern, die sich in einer gefährdeten Situation befinden. #SafeHome enthält Botschaften von 23 ehemaligen und aktuellen Fussballspielerinnen und -spielern, von denen viele bereits zuvor Gewalt gegen Frauen und Kinder verurteilt haben: Emmanuel Amuneke (NGA), Álvaro Arbeloa (ESP), Rosana Augusto (BRA) , Vítor Baía (POR), Diego Benaglio (SUI), Sarah Essam (EGY) , Khalilou Fadiga (SEN), Matthias Ginter (GER), David James (ENG) , Annike Krahn (GER), Rabah Madjer (ALG), Marco Materazzi (ITA) , Milagros Menéndez (ARG), Lúcia Moçambique (MOZ), Geremi Njitap (CMR) , Asisat Oshoala (NGA), Noemi Pascotto (ITA), Graham Potter (ENG) , Mikaël Silvestre (FRA), Kelly Smith (ENG), Óliver Torres (ESP) , Clémentine Touré (CIV) and Abel Xavier (POR). Diese Akteure veröffentlichen ihren Beitrag zu #SafeHome auf ihren Kanälen veröffentlichen, während die Kampagne auch auf verschiedenen digitalen Plattformen der FIFA und der WHO zu sehen sein wird. Den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden werden außerdem grafische Toolkits zur Verfügung gestellt, um die Botschaften in ihren Gebieten weiter zu verbreiten. "Wir fordern die FIFA-Mitgliedsverbände erneut auf, proaktiv Angaben zu nationalen oder lokalen Beratungsstellen und Unterstützungsdiensten zu veröffentlichen, die allen helfen können, die sich von Gewalt bedroht fühlen", fügte der FIFA-Präsident hinzu. "In diesem Zusammenhang rufen wir unsere Mitglieder auch dazu auf, ihre eigenen Schutzmaßnahmen mit Hilfe des FIFA Guardians Toolkits zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Fussball Spaß macht und für alle sicher ist, vor allem für die jüngsten Mitglieder der Fussballgemeinschaft. Dafür steht die FIFA, und dafür muss der gesamte Fussball einstehen." Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die FIFA haben 2019 eine vierjährige Zusammenarbeit zur globalen Förderung gesunder Lebensweisen durch den Fussball unterzeichnet. Weitere Informationen über die Absichtserklärung von WHO und FIFA finden Sie hier. Zu den früheren Kampagnen gehören #ReachOut im Vorfeld des Welttags der seelischen Gesundheit, Pass the message to kick out coronavirus und #BeActive am Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden der Vereinten Nationen.