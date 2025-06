FIFA und WHO rufen erneut zu #ACTogether auf

Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft die FIFA im Rahmen der #ACTogether-Kampagne, die während der ganzen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2021™ in Abu Dhabi läuft, Fussballfans, führende Politiker und Entscheidungsträger dazu auf, ihren Beitrag zur Beendigung der COVID-19-Pandemie zu leisten. "Der Fussball bietet eine wichtige Plattform, um Botschaften mit großem Einfluss auf die Gesellschaft verbreiten zu können", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Die Gesundheit hat weiterhin oberste Priorität. Die FIFA arbeitet während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft eng mit den teilnehmenden Teams zusammen, um darauf aufmerksam zu machen, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie haben müssen. Das gelingt nur, indem wir zusammenarbeiten. Niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle die #ACTogether-Kampagne unterstützen." "Teamwork ist entscheidend – auf dem Fussballplatz, aber auch, um die Gesundheit aller Menschen weltweit zu gewährleisten“, fügte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hinzu. "Die Weltgesundheitsorganisation ist stolz, sich bei der Klub-WM zusammen mit der FIFA und unseren ACT-Partnern für einen fairen Zugang zu Impfungen, Tests und Behandlungen zum Schutz vor COVID-19 einzusetzen. Gemeinsam können wir diese Pandemie beenden." Zusätzlich zum Hashtag #ACTogether auf den Werbebanden am Spielfeldrand läuft bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ auch ein Video zur Kampagne auf den Großbildschirmen in den Stadien. Die #ACTogether-Kampagne ruft die Welt dazu auf, gemeinsam die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Zur Bekämpfung des Virus werden Fussballfans dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen und sich weiterhin tagtäglich an die Gesundheitsmaßnahmen zu halten. Außerdem fordert die Kampagne führende Politiker und Entscheidungsträger dazu auf, die WHO-Initiative "Zugang zu COVID-19-Tools (ACT)" zu unterstützen, die für einen fairen Zugang zu COVID-19-Impfstoffen, -Behandlungen und -Tests sorgen will. Das Video zur #ACTogether-Kampagne ist hier zu finden: