Die FIFA-Arbeitsgruppe für Innovation koordinierte bei ihrer vierten Sitzung am 27. Oktober 2020 die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der VAR-Technologie. In einer Videokonferenz erörterten 13 Wettbewerbsorganisatoren, die die VAR-Technologie bereits einsetzen, die neusten Entwicklungen in diesem Bereich.